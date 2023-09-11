В Тамбовской области утонул 33-летний мужчина

Тело мужчины из воды достали полицейские Фото: ГУ МЧС России по Тамбовской области

10 сентября в селе Верхняя Ярославка Сосновского района произошла трагедия на воде. Полицейские достали из пруда Школьный тело 33-летнего мужчины. Известно, что он купался в необорудованном месте.

В ГУ МЧС России по Тамбовской области напоминают, что если вы стали участником или свидетелем трагедии, несчастного случая или оказались в непростой ситуации, звоните по номерам вызова экстренных служб «112» или «101» (для мобильных телефонов), «01» (для городских телефонов). Звонки принимаются круглосуточно.