В Тамбове прививают на дому маломобильных пациентов

Пожилые люди - всегда в зоне риска по заболеваемости гриппом

Сотрудники поликлиники № 1 ГКБ № 3 им. И.С. Долгушина Тамбова прививают против гриппа маломобильных пациентов.

- Выездная медицинская бригада работает на постоянной основе. В поликлинику поступают заявки от родственников и самих пациентов, которые в силу состояния здоровья не могут прийти в медучреждение. И тогда на вакцинацию выезжают медицинские работники, - рассказали в министерстве здравоохранения Тамбовской области.

В первую очередь медики советуют сделать прививку детям, пожилым людям, тамбовчанам, страдающим хроническими заболеваниями легких, сердца, печени, почек, беременным женщинам, сотрудником организаций, работающим с людьми. Оптимальное время для этого - с сентября по ноябрь.

Фото министерства здравоохранения Тамбовской области