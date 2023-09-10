В Тамбовской области 11 сентября сохранится чрезвычайная пожарная опасность V класс

В Тамбовской области 11 сентября 2023 сохранится чрезвычайная пожарная опасность V класс. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС со ссылкой на местных филиал «Центрально-Черноземного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

По данным синоптиков, в понедельник ожидается переменная облачность. Преимущественно без осадков. Ветер северо-западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью составит +6...+11°, днем столбик термометра поднимется до +17...+22°.

Атмосферное давление - 750 мм рт. ст. Влажность воздуха составит 74%. В течение суток атмосферное давление и влажность воздуха меняться не будут.