Более 183 тысяч жителей Тамбовской области поучаствовали в выборах

По состоянию на 12 часов 10 сентября, в выборах в органы местного самоуправления Тамбовской области приняли участие 183 387 избирателей. Это 50,11% от общего числа избирателей, включенных в списки. Об этом сообщили в региональной Избирательной комиссии.

С 8 по 10 сентября в Тамбовской области проходят выборы депутатов представительных органов в 23 муниципальных округах и дополнительные выборы депутата городской Думы Тамбова.

В регионе открыто 582 избирательных участка. Они будут работать до 20 часов воскресенья. Прозрачность избирательного процесса обеспечивают более двух тысяч общественных наблюдателей. Большая часть из них – от Общественной палаты, свыше 800 человек назначены избирательными объединениями, 137 – кандидатами в депутаты.