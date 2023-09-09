В Тамбовской области проходят выборы

9 сентября в Тамбовской области проходит второй день выборов депутатов представительных органов в 23 муниципальных округах и дополнительные выборы депутата Тамбовской городской Думы Тамбовской области седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 1. Как сообщили в ситуационном центре «Выборы 2023», процесс голосования идет в штатном режиме.

- В первый день голосования, 8 сентября, в выборах приняли участие 102 577 избирателей, это 28,3% от общего числа избирателей Тамбовской области. Сегодня, как и в первый день голосования, серьезных жалоб не поступало. Процесс голосования идет в нормальном, штатном режиме, - говорит заместитель председателя Избирательной комиссии Тамбовской области Галина Валеева.

На территории региона открыто 582 избирательных участка. Прозрачность избирательного процесса в дни голосования обеспечивают общественные наблюдатели. Всего на участках работают более 2 тысяч наблюдателей. Большая часть из них – наблюдатели от Общественной палаты, свыше 800 человек назначены избирательными объединениями, 137 – кандидатами в депутаты.