Бывшего юриста агрофирмы обвиняют в присвоении 13 млн рублей

В прокуратуре Тамбовского района утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего юриста агрофирмы. Женщина обвиняется в мошенничестве, совершенном в особо крупном размере.

- С августа 2016 года по апрель 2020 года обвиняемая, используя свое должностное положение и оформляя фиктивные договоры на покупку земельных паев, путем обмана генерального директора ООО «Агрохимальянс» похитила денежные средства агрофирмы в сумме более 13 млн рублей, - рассказали в прокуратуре Тамбовского района.

Обвиняемая не признала вину в совершении инкриминируемого преступления. Уголовное дело направлено в Тамбовский районный суд для рассмотрения по существу.