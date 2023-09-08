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НовостиПроисшествия8 сентября 2023 14:20

Бывшего юриста агрофирмы обвиняют в присвоении 13 млн рублей

Женщина оформляла фиктивные договоры на покупку земельных паев
Марина МАКОВЛЕВА

В прокуратуре Тамбовского района утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего юриста агрофирмы. Женщина обвиняется в мошенничестве, совершенном в особо крупном размере.

- С августа 2016 года по апрель 2020 года обвиняемая, используя свое должностное положение и оформляя фиктивные договоры на покупку земельных паев, путем обмана генерального директора ООО «Агрохимальянс» похитила денежные средства агрофирмы в сумме более 13 млн рублей, - рассказали в прокуратуре Тамбовского района.

Обвиняемая не признала вину в совершении инкриминируемого преступления. Уголовное дело направлено в Тамбовский районный суд для рассмотрения по существу.