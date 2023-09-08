В Тамбове закончили ремонт водовода на ул. Подвойского

В Тамбове закончились ремонтные работы по восстановлению поврежденного участка водопровода в районе пересечения улиц Подвойского и Чичканова. В настоящее время ведется монтаж камеры. Из-за необходимости проведения ремонтных работ на этом участке было снижено давление холодного водоснабжения по следующим адресам:

-ул. Рабочая 6,8,16,19,34 к1 ,34 к2

-ул. Б.Васильева 4,6,8,8а,9,10а,14,16,18,20

-ул. Володарского 2,4,8,19,21

-ул.Чичканова 18,22,48

-ул. Пензенская 6,16,19,29

-ул.Московская 23В,74,76

-Тулиновский пр 8-26

-ул. Тулиновская 22-30.

- После восстановления водоснабжения рекомендуется в течение трех дней употреблять воду в пищу только после кипячения, - напоминают горожанам в пресс-службе РКС-Тамбов.