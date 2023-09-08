В Котовске нашли нарушения при благоустройстве двора

Прокуратура города Котовска проанализировала состояние законности при реализации на территории города мероприятий в рамках национальных проектов. Установлено, что по программе «Формирование современной городской среды в Тамбовской области» к благоустройству на 2023 год на территории г. Котовска обозначен ряд дворовых территории, в число которых входит дворовая территория по ул. Свободы, д. 3.

На момент проверки работы по указанному адресу не проведены, администрацией города муниципальный контракт с подрядной организацией расторгнут в одностороннем порядке еще в июне 2023 года. Однако повторная процедура торгов не проведена, меры искового характера ввиду неудовлетворения досудебных претензий по возврату выплаченного аванса для обеспечения повторной закупки, администрацией города не приняты.

- По факту выявленных нарушений прокуратурой города в адрес администрации внесено представление с требованиями принятия незамедлительных мер, - сообщает прокуратура Тамбовской области. - Рассмотрения акта прокурорского реагирования находится на контроле в прокуратуре города.