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НовостиПроисшествия8 сентября 2023 13:22

Жителя Инжавинского района обвиняют в убийстве сожительницы

После ссоры мужчина пришел выяснять отношения и напал на женщину с осколком стекла
Марина МАКОВЛЕВА
49-летняя потерпевшая скончалась на месте

49-летняя потерпевшая скончалась на месте

Фото: СУ СК России по Тамбовской области

Уваровский межрайонный следственный отдел СУ СК РФ по Тамбовской области предъявил обвинение в убийстве 33-летнему тамбовчанину.

- Между сожителями произошел словесный конфликт и мужчина покинул домовладение. Через некоторое время он вернулся, но женщина не пустила его домой. Разозлившись, обвиняемый разбил окно, проник внутрь жилища и в ходе выяснения отношений подверг сожительницу избиению и нанес ей множественные ранения осколком стекла. От полученных телесных повреждений 49-летняя потерпевшая скончалась на месте происшествия, - сообщают в СУ СК РФ по Тамбовской области.

По ходатайству следствия фигурант заключен под стражу. Проводится сбор доказательственной базы.