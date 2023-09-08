Жителя Инжавинского района обвиняют в убийстве сожительницы

49-летняя потерпевшая скончалась на месте Фото: СУ СК России по Тамбовской области

Уваровский межрайонный следственный отдел СУ СК РФ по Тамбовской области предъявил обвинение в убийстве 33-летнему тамбовчанину.

- Между сожителями произошел словесный конфликт и мужчина покинул домовладение. Через некоторое время он вернулся, но женщина не пустила его домой. Разозлившись, обвиняемый разбил окно, проник внутрь жилища и в ходе выяснения отношений подверг сожительницу избиению и нанес ей множественные ранения осколком стекла. От полученных телесных повреждений 49-летняя потерпевшая скончалась на месте происшествия, - сообщают в СУ СК РФ по Тамбовской области.

По ходатайству следствия фигурант заключен под стражу. Проводится сбор доказательственной базы.