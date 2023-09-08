Тамбовчанина будут судить за мошенничество на 6,5 млн рублей

В прокуратуре Советского района города Тамбова утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 40-летнего тамбовчанина. Его обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере.

- Обвиняемый, который по решению Арбитражного суда Тамбовской области был признан банкротом, попросил под предлогом займа у своих знакомых денежные средства в сумме 6,5 млн рублей, не имея возможности исполнить взятые на себя обязательства и не намереваясь возвращать полученные денежные средства, - сообщают в прокуратуре Советского района города Тамбова.

Уголовное дело направлено в Советский районный суд Тамбова для рассмотрения по существу.