На набережной Мичуринска вандалы повредили «Аллею любви»

Вандалов будут искать

Неизвестные повредили внутренние стороны арт-объекта «Аллея любви» с яркой динамичной подсветкой. Информация о вандализме будет передана в правоохранительные органы. По данному факту проведут расследование и примут соответствующие меры к нарушителям правопорядка.

Благоустройство наукограда сегодня ведётся активно: появляются новые общественные пространства, детское игровое, спортивное оборудование, обновляются дворы, покрытие автодорог и тротуаров. Но из-за халатного отношения к имуществу муниципалитета город страдает. Нерадивые горожане, ломая, повреждая элементы благоустройства, лишают остальных возможности жить в комфортных условиях.

- Если вы стали свидетелем факта вандализма на территории города, не оставайтесь равнодушным, немедленно сообщайте об этом в правоохранительные органы, - обращаются к горожанам в пресс-службе администрации Мичуринска.