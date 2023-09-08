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НовостиОбщество8 сентября 2023 13:01

На набережной Мичуринска вандалы повредили «Аллею любви»

Хулиганов будут искать полицейские
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
Вандалов будут искать

Вандалов будут искать

Неизвестные повредили внутренние стороны арт-объекта «Аллея любви» с яркой динамичной подсветкой. Информация о вандализме будет передана в правоохранительные органы. По данному факту проведут расследование и примут соответствующие меры к нарушителям правопорядка.

Благоустройство наукограда сегодня ведётся активно: появляются новые общественные пространства, детское игровое, спортивное оборудование, обновляются дворы, покрытие автодорог и тротуаров. Но из-за халатного отношения к имуществу муниципалитета город страдает. Нерадивые горожане, ломая, повреждая элементы благоустройства, лишают остальных возможности жить в комфортных условиях.

- Если вы стали свидетелем факта вандализма на территории города, не оставайтесь равнодушным, немедленно сообщайте об этом в правоохранительные органы, - обращаются к горожанам в пресс-службе администрации Мичуринска.