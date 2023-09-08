Житель Котовска, предлагавший деньги сотруднику ДПС, пойдет под суд

Водитель положил деньги в отсек между передними сиденьями Фото: СУ СК России по Тамбовской области

Собранные Тамбовским межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Тамбовской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 50-летнему жителю Котовска. Мужчину обвиняют в покушении на дачу взятки.

- Мужчина, управляя автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, на одной из улиц города Котовска был остановлен сотрудниками ДПС и приглашен в патрульный автомобиль для дальнейшего разбирательства. В связи с тем, что трудовая деятельность обвиняемого связана с управлением транспортным средством, осознавая последствия привлечения к административной ответственности в виде лишения водительских прав, он попытался дать взятку сотруднику полиции за несоставление материала, положив денежные купюры в отсек между передними сиденьями, - рассказали в СУ СК РФ по Тамбовской области.

От незаконного вознаграждения сотрудник полиции отказался и сообщил о данном факте в дежурную часть.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.