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НовостиПроисшествия8 сентября 2023 10:10

Тамбовчанка лишилась 400 тысяч рублей после визита 16-летнего торговца постельным бельем

Подросток нашел и присвоил деньги пенсионерки
Марина МАКОВЛЕВА
Похищенные деньги вернули пенсионерке

Похищенные деньги вернули пенсионерке

Фото: УМВД по Тамбовской области

В полицию Тамбова позвонила 83-летняя местная жительница. Она сообщила, что у нее украли сбережения - 416 тысяч рублей. Личность злоумышленника удалось установить. Им оказался 16-летний житель Волгограда. Оперативники доставили молодого человека в Тамбов.

- 16-летний подросток в присутствии родителей дал признательные показания. Как пояснил молодой человек, в Тамбов он со знакомым приехал на заработки, ходили по домам пенсионеров и продавали постельные принадлежности. Придя в дом потерпевшей пенсионерки и увидев, что у нее в конверте хранится большая сумма денег, иногородец присвоил себе личные сбережения пенсионерки, - рассказали в УМВД по Тамбвоской области.

Кражу пожилая женщина обнаружила лишь некоторое время спустя. Сейчас ей вернули похищенные деньги. Возбуждено уголовное дело о краже. Полицейские устанавливают, зафиксированы ли аналогичные преступления на территории региона.