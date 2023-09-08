В Тамбове 25-летнего гражданина Республики Молдова оштрафовали за то, что он не выехал из страны вовремя

Тамбовский районный суд рассмотрел дело 25-летнего гражданина Республики Молдова. Мужчина уклонялся от выезда с территории РФ по истечении срока действия миграционного учета.

- Гражданин вину в совершении правонарушения признал. Пояснил, что приехал в РФ с частным визитом со сроком пребывания до 10 августа 2023 года, однако не выехал из РФ в связи с тем, что хотел побывать на свадьбе брата, зная о том, что срок его пребывания на территории иностранного государства истек. Просил суд не назначать наказание в виде принудительного выдворения из РФ, принимая во внимание, его намерение вылетать из РФ авиарейсом 18 сентября 2023 года, - рассказали в объединенной пресс-службе судов Тамбовской области.

Суд признал гражданина Республики Молдова виновным и приговорил к штрафу в размере 2 тысяч рублей. Кроме того, мужчина должен покинуть страну в течение 5 дней после дня вступления в силу постановления.