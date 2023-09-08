Пассажирка иномарки погибла после аварии на трассе в Тамбовской области

68-летняя женщина скончалась в больнице Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Авария со смертельным исходом произошла 7 сентября в 11 часов 25 минут на 331 километре автодороги «Орел - Ливны - Елец -Липецк – Тамбов» на территории Петровского района. 68-летний мужчина, управляя автомобилем «GREAT Wall» поворачивал налево, не предоставил преимущество в движении и столкнулся с автомобилем «GREAT Wall» под управлением 64-летнего водителя, который двигался навстречу.

- В результате аварии 68-летняя пассажирка «GREAT Wall», получила травмы, женщину на скорой доставили в приемный покой городской больницы имени С.С. Брюхоненко города Мичуринска, где она скончалась, - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области. - Остальные участники дорожно-транспортного происшествия были доставлены с различными травмами в лечебное учреждение.