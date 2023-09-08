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НовостиОбщество8 сентября 2023 9:11

В Тамбовской области может находиться опасная говяжья печень из Аргентины

Продукция вызвала вспышку заболевания в российском детском саду
Марина МАКОВЛЕВА

Управление Роспотребнадзора по Тамбовской области информирует, что в регионе может находиться опасная продукция. В ходе расследования вспышки заболеваемости среди воспитанников одного из российских детских садов была выявлена мясная продукция, не отвечающая требованиям по микробиологическим показателям. Это говяжья печень производства Аргентины.

Роспотребнадзор предупреждает предпринимателей Тамбовской области, торгующим продуктами, что опасный товар необходимо немедленно изъять из оборота и сообщить о принятых мерах в управление по телефонам: 8(4752)47-25-12, 8(4752)48-03-82 или электронной почте: tambov_rpn@68.rospotrebnadzor.ru.