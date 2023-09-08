Житель Рассказово получил 1,5 года строгого режима за нападение на полицейского

Житель Тамбовской области был осужден за нападение на сотрудника полиции.

- 28-летний житель Рассказово в ходе разбирательства по поступившему сообщению о бытовом конфликте ударил сотрудника полиции рукой в грудь. Сотрудник полиции находился при исполнении служебных обязанностей. В дальнейшем в отношении жителя Рассказова было возбуждено уголовное дело, - сообщают в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области.

Суд признал 28-летнего жителя Рассказово виновным в применении насилия в отношении представителя власти и назначил ему наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы.