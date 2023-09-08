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НовостиПроисшествия8 сентября 2023 7:31

Житель Сосновского района, укравший у пенсионерки телефон, вернул имущество и извинился

Уголовное дело прекращено за примирением сторон
Марина МАКОВЛЕВА

Житель Сосновского района находился в парикмахерской. Он увидел на стуле сотовый телефон и решил его прикарманить. Убедившись, что в коридоре больше никого нет, он похитил телефон и скрылся.

- Своими умышленными преступными действиями гражданин причинил потерпевшей, которая является пенсионером, имущественный ущерб на общую сумму свыше 7000 рублей, что для нее является значительным, - рассказали в объединенной пресс-службе судов Тамбовской области.

В ходе рассмотрения дела от потерпевшей поступило ходатайство о прекращении данного уголовного дела. Мужчина вернул ей телефон и принес извинения, материальных претензий она к нему не имеет. В итоге суд вынес постановление о прекращении уголовного дела за примирением сторон.