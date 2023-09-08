Тамбовчанин пойдет под суд за попытку сбыта поддельного алкоголя

В прокуратуре Мордовского района Тамбовской области утвердили обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 49-летнего местного жителя. Он обвиняется по п. «б» ч. 6 ст. 171.1 УК РФ (приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке), п. «б» ч. 2 ст. 171.3 УК РФ (закупка, хранение, перевозка алкогольной и спиртосодержащей продукции без соответствующей лицензии), ч. 1 ст. 180 УК РФ (незаконное использование чужого товарного знака).

По версии следствия, в декабре 2022 года мужчина без получения соответствующей лицензии и заключения договоров с правообладателями товарных знаков на территории Воронежской области приобрел немаркированную алкогольную продукцию, которую перевез в р.п. Мордово с целью последующего незаконной продажи.

В ходе обыска сотрудники полиции изъяли около 1,5 тысячи бутылок контрафактного алкоголя, общей стоимостью около 1,5 миллиона рублей. Правообладателям товарных знаков причинен материальный ущерб на сумму свыше 1,2 миллиона рублей.

- После вручения копии обвинительного заключения уголовное дело будет направлено в Мордовский районный суд для рассмотрения по существу, - сообщает прокуратура Тамбовской области.