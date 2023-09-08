Тамбовчанин получил полгода ограничения свободы за поддельные права

В Ленинском районном суде Тамбова вынесли приговор мужчине, который приобрел, хранил в целях использования и использование заведомо поддельные права.

На суде установили, что в конце марта 2022 года тамбовчанин через интернет-сайт заказал и приобрел у неустановленного человека поддельное водительское удостоверение на имя другого человека, где была вклеена его фотография. Он забрал права в тайнике и хранил его по месту своего жительства в целях использования. 23 марта этого года фигурант, не имея права управления транспортными средствами, двигался на автомобиле по улицам Тамбова. В 7 часов 30 минут того же дня его остановили сотрудники ДПС ОСБ ДПС ГИБДД УМВД России по Тамбовской области. При проверке документов мужчина предоставил инспектору поддельное водительское удостоверение, бланк которого, согласно заключению эксперта, изготовлен не предприятием «Гознак», осуществляющим выпуск документов данной категории на территории РФ, и выполнен способом цветной струйной печати с использованием ПЭВМ и периферийного оборудования, цветной электрофотографии и трафаретной печати.

- Суд признал подсудимого виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.327 УК РФ, и назначил ему наказание в виде ограничения свободы на срок 6 (шесть) месяцев, - сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Тамбовской области. - Приговор не вступил в законную силу.