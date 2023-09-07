Полицейские обеспечат порядок на выборах в Тамбовской области

В течение трех дней в период с 8 по 10 сентября на территории Тамбовской области пройдет Единый день голосования по 24 избирательным кампаниям, в том числе по дополнительным выборам депутата Тамбовской городской Думы седьмого созыва по одномандатному округу №1 (Ленинский и Советский районы г.Тамбова) и выборам депутатов Совета депутатов в 23 муниципальных округах Тамбовской области первого созыва. Для проведения выборов образовано 582 избирательных участка и 24 территориальные избирательные комиссии.

Все избирательные участки обследованы кинологами со служебными собаками на предмет обнаружения взрывных устройств и взяты под круглосуточную охрану сотрудниками органов внутренних дел.

- В обеспечении правопорядка в период с 7 по 10 сентября будут задействованы свыше 5,5 тысяч сотрудников органов внутренних дел, в том числе коллеги из подразделений транспортной полиции, свыше 200 сотрудников Росгвардии, более 200 представителей народных дружин, около 70 работников частных охранных структур, - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области. - На случай осложнения оперативной обстановки созданы резервы из сотрудников спецподразделений. Наряды патрульно-постовой службы полиции и ГИБДД максимально приближены к местам проведения выборов.