Тамбовчанин украл на сельхозпредприятии 500 литров дизельного топлива

В 3 километрах от села Медное Сампурского района в поле было украдено 500 литров дизельного топлива из бака оросительной системы.

- В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейским стало известно, что к преступлению может быть причастен механизатор одного из местных сельскохозяйственных предприятий, мужчина 1976 года рождения, - рассказали в УМВД по Тамбовской области.

Полицейские Сатинки остановили автомобиль, на котором передвигался подозреваемый, и обнаружили в машине похищенное топливо. Мужчина не смог пояснить полицейским, зачем ему понадобилось такое количество горючего и откуда он его взял. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.