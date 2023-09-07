В Тамбове запланированы отключения света

8 сентября в Тамбове пройдут ремонтные работы на электросетях. В связи с этим будет временно прекращено электроснабжение по ряду адресов.

По информации администрации города Тамбова, на время проведения ремонтных работ на воздушной линии ВЛ-0,4 кВ с 9.00 до 16.00 обесточат ул. Гоголя, д. 1-21.

На время ремонта на воздушной линии ВЛ-6 кВ с 9.00 до 12.00 СНТ по Рассказовскому ш.

На время ремонта трансформаторной подстанции:

с 14.00 до 16.30

- ул. Никифоровская, д. 90-96, 100;

- б. Энтузиастов, д. 28А, 30 А,Б,В, 32;

- ул. Мичуринская, д. 139, 141;

- ул. Н. Вирты, д. 82.

с 9.00 до 11.30 ул. Московская, д. 2 А.