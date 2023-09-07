Роспотребнадзор выявил нарушения в детском саду Котовска

Управление Роспотребнадзора по Тамбовской области проверило соблюдение требований санитарного законодательства в детском саду № 3 «Сказка» города Котовска. В результате был выявлен целый ряд нарушений: в зданиях не были установлены фильтры по очистке питьевой воды, в туалетах отсутствовали кабинки, душевые поддоны нуждались в замене, в пищеблоках необходима была новая плитка и производственные столы. Кроме того, игровые площадки не были оборудованы теневыми навесами для защиты детей от солнца и дождя, а в раздевалках не было шкафов с индивидуальными ячейками для верхней одежды головных уборов.

Роспотребнадзор вынес предписание об устранении выявленных нарушений. Однако этого не было сделано в установленный срок.

- Выявленные нарушения свидетельствовали о нарушении прав детей и работников учреждения на безопасные условия обучения и работы. В связи с этим, Управлением был подан административный иск в отношении детского образовательного учреждения о признании незаконным бездействия и возложении обязанности устранить нарушения санитарного законодательства РФ, - рассказали в ведомстве.

Котовский городской суд удовлетворил иск управления. Он признал бездействие детского образовательного учреждения незаконным и обязал устранить нарушения.