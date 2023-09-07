Мужчина, отсидевший в тамбовской колонии 14 лет за убийство, попросил о смягчении наказания

Представитель Тамбовской прокуратуры по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях Тамбовской области участвовал в рассмотрении судом ходатайства 41-летнего осужденного. Мужчина просил заменить ему неотбытую часть наказания принудительными работами.

- Осужденный в 2009 году приговорен Тамбовским областным судом к 21 году 4 месяцам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима за убийство и приготовление к умышленному причинению смерти двух и более лиц, по предварительному сговору. В своем ходатайстве осужденный просит суд заменить лишение свободы на принудительные работы, указывая, что вину полностью осознал, в содеянном раскаивается и отбыл 2/3 назначенного наказания, - сообщают в прокуратуре по надзору за ИУ.

Однако прокурор обратил внимание на то, что за период отбывания наказания осужденный многократно нарушал режим и характеризовался отрицательно. В итоге суд отказал осужденному в удовлетворении ходатайства.