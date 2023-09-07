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НовостиПроисшествия7 сентября 2023 11:40

В Жердевке выявили подпольный наркопритон

Местный житель не раз предоставлял помещение знакомым для употребления запрещенных веществ
Марина МАКОВЛЕВА

Сотрудники наркоконтроля и уголовного розыска выявили в Жердевском районе подпольный наркопритон. Его организовал в своей квартире на улице Чкалова в Жердевке 37-летний мужчина, употребляющий наркотические средства.

- При осмотре квартиры полицейские обнаружили синтетические и растительные наркотики. Они направлены на проведение физико-химической экспертизы в Экспертно-криминалистический Центр УМВД России по Тамбовской области. Кроме хозяина помещения, в квартире находилась девушка, - рассказали в УМВД по Тамбовской области.

Соседи подтвердили, что в квартире регулярно появлялись подозрительные личности. Установлено, что хозяин квартиры не раз предоставлял помещение для употребления наркотиков своим знакомым начиная с августа текущего года. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела за организацию наркопритона.