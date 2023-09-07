Тамбовчанка за рулем иномарки сбила 85-летнюю женщину

Пенсионерку госпитализировали Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Авария, в которой пострадал пешеход, произошла 6 сентября 15 часов 15 минут в районе дома №5А по улице Шлихтера города Тамбова. 61-летняя женщина, управляя автомобилем «Kia Rio JB» при выезде с прилегающей территории наехала на 85-летнюю пенсионерку, которая переходила проезжую часть дороги в неустановленного для перехода места в зоне видимости нерегулируемого пешеходного перехода.

- После дорожно-транспортного происшествия пешеход получила травмы и на автомобиле скорой медицинской помощи была доставлена в городскую клиническую больницу имени Архиепископа Луки, - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области.