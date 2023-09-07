В Тамбовской области пропал 64-летний мужчина

Тамбовчанин вышел из дома и не вернулся Фото: СУ СК России по Тамбовской области

Тамбовский межрайонный следственный отдел СУ СК РФ по Тамбовской области устанавливает обстоятельства исчезновения и местонахождение Леонова Николая Владимировича, 1959 года рождения. Мужчина ушел из дома в поселке Комсомолец днем 9 июля 2023 года и до сих пор не вернулся.

Приметы: рост 170 см, худощавого телосложения, глаза голубые, волосы светлые с проседью.

Был одет: ветровка камуфлированной расцветки, синяя майка, темные брюки, синяя обувь.

- Всех, кто обладает информацией о месте возможного нахождения мужчины или обстоятельствах его исчезновения, просьба обратиться по телефону 8 915 670 86 14 (дежурный по следственному управлению), - обращаются к тамбовчанам в СУ СК РФ по Тамбовской области.