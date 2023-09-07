В Тамбове водитель LADA GRANTA не пропустил мотоциклиста

Мотоциклист оказался в больнице Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Авария с участием мотоцикла произошла 6 сентября в 20 часов 10 минут в районе дома №33 на бульваре Энтузиастов города Тамбова. 28-летний мужчина за рулем «LADA GRANTA», на регулируемом перекрестке при повороте налево на разрешающий сигнал светофора не предоставил преимущество в движении и столкнулся с движущимся навстречу мотоциклом «KAWASAKI ZX-6R» под управлением 33-летнего водителя.

- В результате дорожно-транспортного происшествия водитель мотоцикла получил травмы, на автомобиле скорой медицинской помощи его доставили в городскую клиническую больницу имени Архиепископа Луки, - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области.