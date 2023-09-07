Тамбовчане хранят в банках 134,6 миллиарда рублей

По итогам первого полугодия 2023-го объем вкладов жителей Тамбовской области (без учета средств на счетах эскроу) составил 134,6 миллиарда рублей, увеличившись за год на 15,5%. Такие данные сообщают в тамбовском отделении Банка России.

Средства на счетах эскроу увеличились на 42,8%, составив 7,7 миллиарда рублей. Как отмечают эксперты, вклады населения по-прежнему занимают большую часть привлеченных банками средств, составив почти 71% от общего объема.

- Вклады остаются наиболее понятным и безопасным инструментом сбережения. Средства до 1,4 млн рублей застрахованы государством, их доход гарантирован, а процентная ставка четко прописана в договоре, - говорит управляющий региональным отделением Банка России Михаил Носенков.

Почти на 34% выросли средства на счетах тамбовских предприятий, достигнув 27,4 миллиарда рублей. Заметный рост произошел по рублевым вкладам, а вот валютные, напротив, сократились. На счетах индивидуальных предпринимателей Тамбовщины объем средств на 1 июля текущего года увеличился на 29,1%, составив 9,2 миллиарда рублей.