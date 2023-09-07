В Тамбове рассмотрят дело 27-летнего наркоторговца

У мужчины изъяли 100 свертков с запрещенными веществами внутри

В прокуратуре Тамбовской области утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 27-летнего жителя Республики Узбекистан. Мужчину обвиняют в покушении на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере через интернет, группой лиц по предварительному сговору.

- Обвиняемый прибыл в Тамбов, где незаконно приобрел наркотическое вещество, массой 27 граммов для последующего незаконного сбыта бесконтактным способом наркопотребителям. Однако довести до конца свой преступный умысел обвиняемый не смог, так как был задержан сотрудниками полиции, которые в ходе досмотра обнаружили и изъяли 100 свертков с запрещенными веществами внутри, - сообщают в прокуратуре Тамбовской области.

Уголовное дело будет направлено в Советский районный суд города Тамбова для рассмотрения по существу.

Фото прокуратуры Тамбовской области