Автобус до Чистых прудов в Тамбове не будет ходить по вечерам

С 9 сентября в связи с уменьшением светового дня будет сокращено количество рейсов, движущихся по вечерам по дачному маршруту №108 «Магистральная — Чистые пруды».

По информации администрации города Тамбова, отправление от остановочных пунктов будет проходить по следующему расписанию:

- «Магистральная»: 6:20, 7:00, 7:40, 8:20, 9:00, 9:40, 10:20, 11:00, 11:40, 12:20, 13:40, 14:20, 15:00, 15:40, 16:20, 17:00, 17:40, 18:20.

- «Чистые пруды»: 7:00, 7:40, 8:20, 9:00, 9:40, 10:20, 11:00, 11:40, 12:20, 13:00, 14:20, 15:00, 15:40, 16:20, 17:00, 17:40, 18:20, 19:00.