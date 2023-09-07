Тамбовчанка осталась без жилья из-за бумажной волокиты

Кирсановская межрайонная прокуратура провела проверку по обращению местной жительницы о нарушении ее жилищных прав.

- 35-летняя заявительница относится к категории лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. В нарушение требований действующего законодательства в установленный законом срок (до 23-летнего возраста) она не была включена в список лиц, имеющих право на получение жилого помещения. Указанное стало возможным по причине того, что администрацией Кирсановского района не было своевременно сформировано и направлено в Министерство социальной защиты и семейной политики учетное дело заявительницы, - пояснили в Кирсановской межрайонной прокуратуре.

Прокурор обратился в суд с исковым заявлением в защиту жилищных прав заявительницы. Октябрьский районный суд Тамбова обязал Министерство социальной защиты и семейной политики включить женщину в список детей-сирот, подлежащих обеспечению жилыми помещениями.