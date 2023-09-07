В Тамбове задержали мужчину с метилэфедроном в кармане

В районе Рассказовского шоссе в Тамбове сотрудники наркоконтроля задержали с поличным 34-летнего мужчину. Его заподозрили в незаконном обороте наркотиков. В кармане у мужчины обнаружен пакетик с веществом белого цвета. Он признался, что купил наркотик для себя бесконтактным способом, оплатив его через интернет. Возбуждено уголовное дело.

- Установлено, что в пакетике находился синтетический наркотик «метилэфедрон» весом 2,5 грамма, что является крупным объемом, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области.

С подозреваемого взята подписка о невыезде. В настоящее время устанавливаются другие фигуранты, причастные к незаконному обороту наркотиков и их роль в распространении запрещенных веществ. Мужчине грозит до 10 лет лишения свободы.