Жителя Староюрьевского района оштрафовали на 100 тысяч рублей за попытку дать взятку полицейскому

Купюры, предложенные сотруднику ГИБДД, конфискованы в доход государства Фото: СУ СК России по Тамбовской области

Доказательства, собранные следственными органами СУ СК РФ по Тамбовской области, признаны судом достаточными для вынесения приговора 46-летнему жителю Староюрьевского района. Его признали виновным в покушении на дачу взятки должностному лицу.

- За управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения сотрудниками ДПС в отношении фигуранта составлен протокол об административном правонарушении. На следующий день мужчина приехал в отдел полиции, зашел в кабинет к начальнику отделения ГИБДД и попросил помочь избежать административной ответственности и лишения водительских прав, так как его трудовая деятельность связана с управлением транспортным средством. За положительное разрешение проблемы мужчина пообещал вознаграждение и в подтверждение своих слов положил деньги на рабочий стол сотрудника полиции. От незаконного денежного вознаграждения должностное лицо отказалось, - сообщают в СУ СК РФ по Тамбовской области.

Мужчине назначено наказание в виде штрафа в 100 тысяч рублей с конфискацией предмета взятки в доход государства.