Тамбов
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайтеРеклама
Еще
Радио
Тамбов
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайтеРеклама
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тамбов
+14°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия7 сентября 2023 6:20

Жителя Староюрьевского района оштрафовали на 100 тысяч рублей за попытку дать взятку полицейскому

Мужчина попался на вождении в нетрезвом состоянии
Марина МАКОВЛЕВА
Купюры, предложенные сотруднику ГИБДД, конфискованы в доход государства

Купюры, предложенные сотруднику ГИБДД, конфискованы в доход государства

Фото: СУ СК России по Тамбовской области

Доказательства, собранные следственными органами СУ СК РФ по Тамбовской области, признаны судом достаточными для вынесения приговора 46-летнему жителю Староюрьевского района. Его признали виновным в покушении на дачу взятки должностному лицу.

- За управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения сотрудниками ДПС в отношении фигуранта составлен протокол об административном правонарушении. На следующий день мужчина приехал в отдел полиции, зашел в кабинет к начальнику отделения ГИБДД и попросил помочь избежать административной ответственности и лишения водительских прав, так как его трудовая деятельность связана с управлением транспортным средством. За положительное разрешение проблемы мужчина пообещал вознаграждение и в подтверждение своих слов положил деньги на рабочий стол сотрудника полиции. От незаконного денежного вознаграждения должностное лицо отказалось, - сообщают в СУ СК РФ по Тамбовской области.

Мужчине назначено наказание в виде штрафа в 100 тысяч рублей с конфискацией предмета взятки в доход государства.