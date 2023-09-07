Здание тамбовского ГУМа станет одним из корпусов ТГУ им. Державина

Затраты на реконструкцию оценивают в 2 миллиарда рублей Фото: Пресс-служба администрации Тамбовской области

В правительстве области прошло совещание по вопросу сохранения и использования объекта культурного наследия федерального значения «Гостиный двор». Было принято решение передать памятник архитектуры в пользование ТГУ имени Г.Р. Державина. Процедура будет завершена 7 декабря.

- Передача объекта культурного наследия Державинскому университету позволит нам сохранить историческое здание. Гостиный двор находится в самом центре города и может стать его украшением. Здание будет не только функциональным, полезным для университета, студентов, но и новым местом притяжения для туристов, - считают в региональном правительстве.

Три года назад объект культурного наследия федерального значения «Гостиный двор» был передан в собственность региона, а далее - в безвозмездное пользование областной Картинной галерее. Там планировалось открыть новые выставочные пространства, однако из-за нехватки средств на реконструкцию в региональном бюджете реализовать задумку не получилось. Реализация проекта оценивается в 2 миллиарда рублей.

Державинский университет готов взять на себя финансирование работ. Также планируется отправить заявку в Минпросвещения РФ на субсидирование капремонта памятника архитектуры.

Напомним, здание «Гостиного двора» было построено в 1830-х годах по образу Гостиного двора в Петербурге. Это было двухэтажное здание в классическом стиле, все три его фасада опоясывал портик, состоящий из 42 колонн. На уровне второго этажа располагалась открытая галерея. В XX веке оно было значительно перестроено, его площадь составила более 6 тыс. кв. метров. Долгое время в тамбовском Гостином дворе располагались различные торговые площадки. В последнее время здание не использовалось.