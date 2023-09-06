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НовостиОбщество6 сентября 2023 14:02

В Уварово ликвидируют аварию на водопроводе

Специалисты пытаются заварить место разрыва
Марина МАКОВЛЕВА
Причиной течи стала сквозная коррозия стальной трубы

Причиной течи стала сквозная коррозия стальной трубы

В Уварово бригады ТСК продолжают ликвидировать порыв водовода, который был обнаружен утром в микрорайоне Молодежный в районе ДСУ.

- По информации ТСК причиной течи стала сквозная коррозия стальной трубы диаметром 400 мм. Как только утром был обнаружен порыв, аварийно-восстановительные бригады приступили к его устранению, - сообщают в администрации города Уварово.

В работах задействованы экскаватор, машина АНЖ, аварийно-ремонтные машины. В настоящее время предпринимаются попытки заварить место разрыва. Если данная мера не даст результата, то специалисты заменят аварийный участок трубопровода, на что потребуется больше времени.

Фото администрации города Уварово