Пожилым тамбовчанам устраивают бесплатные прогулки на катере по Цне

Прогулки организуют бесплатно Фото: Пресс-служба администрации Тамбовской области

На Тамбовщине по региональному проекту «Старшее поколение» нацпроекта «Демография» реализуется программа «Активное долголетие». Представители старшего поколения, участники программы занимаются в кружках и секциях, посещают спортивные занятия, творческие мероприятия, компьютерные курсы, участвуют в туристических поездках.

Так, для получателей социальных услуг старшего возраста в регионе организована новая акция «Серебряный катер» - бесплатные прогулки на катере по каналу реки Цны.

- В первое путешествие получатели социальных услуг отправились в середине августа, - сообщает пресс-служба правительства Тамбовской области. - Прогулки на катере будут организованы до конца сентября.