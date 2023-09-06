Житель Кирсанова сел за руль под веществами и пытался откупиться от инспектор ДПС

Рассказовская межрайонная прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 27-летнего жителя Кирсанова. Мужчину обвиняют в покушении на дачу взятки должностному лицу и повторное управление автомобилем в состоянии опьянения.

- На улице Советская города Рассказово инспектором ДПС был остановлен автомобиль под управлением обвиняемого. При проверке документов установлено, что водитель ранее был лишен водительских прав, а также находится в состоянии наркотического опьянения (подтверждено медицинским освидетельствованием). С целью избежания ответственности обвиняемый попытался дать взятку в размере 10 500 рублей сотруднику полиции, от получения которой последний отказался и сообщил об этом в дежурную часть, - рассказали в Рассказовской межрайонной прокуратуре.

Уголовное дело направлено в Рассказовский районный суд для рассмотрения по существу.