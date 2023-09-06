В Стрельцах Тамбовского района отключат газ

Администрация Тамбовского муниципального округа сообщает, что 7 сентября с 9 часов до окончания работ пройдут плановые работы из-за которых в населенном пункте отключат газ по следующим адресам:

• ул. Севастопольская 13 а, б

• ул. Московская 3 а, б

• ул. Южная 123 а, б

• ул. Бригадная 33 а, б

• ул. Депутатская 124 а, б

• ул. Дружбы 98 а, б

• ул. Заречная 51 а, б

• ул. Новая 57аб

• ул. Луговая 42 а, б

• ул. Центральная 42 а, б

• цл. Сметанина 12 а, б

• ул. Филимонова 37 а, б

• ул. Рабочая 6 а, б

• ул. Магистральная 35 а, б

• ул. Клубная 5 а, б.