В Уварово территорию у пруда откроют после благоустройства

Общественное пространство стало удобным и красивым

В Уварово завершены работы территории у пруда. 8 сентября пройдет торжественная церемония открытия преображенного общественного пространства.

- С 16 часов 30 минут на общественной территории запланирована большая развлекательная программа: шоу мыльных пузырей, пенная вечеринка, работа аниматоров, рок-концерт, - сообщают в администрации города Уварово.

Начало церемонии открытия в 16.30

С учетом предложений жителей на территории у пруда появились скейт-парк, многофункциональный павильон, площадки для воркаута, футбола, волейбола и баскетбола. Вокруг пруда проложены пешие прогулочные маршруты и велодорожки, установлены скамьи, беседки на воде, большой и малый амфитеатры.

Фото администрации города Уварово