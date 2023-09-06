В Уварово территорию у пруда откроют после благоустройства

Общественное пространство стало удобным и красивым
В Уварово завершены работы территории у пруда. 8 сентября пройдет торжественная церемония открытия преображенного общественного пространства.
- С 16 часов 30 минут на общественной территории запланирована большая развлекательная программа: шоу мыльных пузырей, пенная вечеринка, работа аниматоров, рок-концерт, - сообщают в администрации города Уварово.
Начало церемонии открытия в 16.30
С учетом предложений жителей на территории у пруда появились скейт-парк, многофункциональный павильон, площадки для воркаута, футбола, волейбола и баскетбола. Вокруг пруда проложены пешие прогулочные маршруты и велодорожки, установлены скамьи, беседки на воде, большой и малый амфитеатры.
Фото администрации города Уварово