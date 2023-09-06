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НовостиПроисшествия6 сентября 2023 11:32

Тамбовчанин устроил перестрелку на Центральном рынке

Торговец ранил своих коллег из газового пистолета, переделанного в боевой
Марина МАКОВЛЕВА
Следователь назначил дактилоскопические, судебные медицинские, генетические и баллистические экспертизы

Следователь назначил дактилоскопические, судебные медицинские, генетические и баллистические экспертизы

Фото: УМВД по Тамбовской области

На улице Пятницкой в Тамбове в районе Центрального рынка произошла ссора между рыночными торговцами. 34-летний тамбовчанин выхватил пистолет и выстрелил в трех своих знакомых, а после скрылся. О происшествии было заявлено в полицию. Потерпевшим оказали необходимую помощь и доставили в больницу.

- Оперативники установили личность и задержали подозреваемого в совершении хулиганства. 34-летний житель города Тамбова был доставлен в отдел внутренних дел, где опрошен. Изъято орудие совершения преступления, - рассказали в УМВД по Тамбовской области.

Возбуждено уголовное дело о хулиганстве. Следователь назначил дактилоскопические, судебные медицинские, генетические и баллистические экспертизы. Как выяснилось, пистолет был переделан из газового для стрельбы боевыми патронами калибра 9 мм. Патроны к нему полицейские нашли и изъяли.

Так как здоровью пострадавших был причинен тяжкий вред, было принято решение о возбуждении еще двух уголовных дел – об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью и незаконном хранении и ношении оружия. Подозреваемый арестован и помещен в следственный изолятор. Он дал признательные показания.