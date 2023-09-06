В Тамбове апелляционный суд подтвердил незаконность рекламы фирмы по доставке суши на букву «Ё»

Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд оставил в силе решение Тамбовского УФАС России о признании рекламы с использованием бранных слов на букву «Ё» ненадлежащей.

Информация о компании по доставке блюд японской кухни, размещенная на рекламных щитах, для многих горожан показалась оскорбительной. Тем более, что была размещена рядом с детскими учреждениями.

- Установлено, что использованные слова в рекламе «Ё» не соответствуют нормам литературного языка, так как эти слова с непристойным выражением создают дополнительное оскорбительное впечатление слову «Ё», которые и так имеет большое сходство с ненормативной лексикой. В совокупности всех слов, реклама воспринималась как информация, содержащая бранные слова, - пояснили в УФАС России по Тамбовской области.

Компания не согласилась с решением и обратилась в суд. Однако суды двух инстанций подтвердили законность решения антимонопольного органа.