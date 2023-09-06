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НовостиОбщество6 сентября 2023 9:50

Тамбовчанина, порвавшего полицейскому форму, будут судить

Мужчину обвиняют в применении насилия к представителю власти
Марина МАКОВЛЕВА

Прокуратура Мучкапского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 42-летнего местного жителя. Мужчина обвиняется в применении насилия в отношении представителя власти.

- В вечернее время житель села Шапкино Мучкапского округа, находясь в состоянии алкогольного опьянения, на законное требование сотрудника полиции прекратить противоправное поведение, попытался применить насилие в отношении представителя власти, в результате чего повредил форменное обмундирование сотрудника, - рассказали в прокуратуре Мучкапского района.

Уголовное дело направлено в Мучкапский районный суд для рассмотрения по существу.