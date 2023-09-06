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НовостиОбщество6 сентября 2023 9:20

В Мичуринске вернули на место после техобслуживания фонтаны в ландшафтном парке

Пуско-наладочные работы займут около недели
Марина МАКОВЛЕВА
Фонтаны вернутся в строй ко Дню города

Фонтаны вернутся в строй ко Дню города

В Мичуринске специалисты произвели монтаж оборудования комплекса фонтанов у центрального моста в ландшафтном парке «Мичуринске подгорье».

- В преддверии Дня города и Всероссийской выставки «День садовода» они вернулись на место отремонтированными и обновленными. Завершить пуско-наладочные работы специалисты планируют в течение недели, - рассказали в администрации города Мичуринска.

Напомним, в середине августа фонтаны отправили на техническое обслуживание.

Фото администрации города Мичуринска