В Тамбове управляющая компания заключила договор с жильцами многоэтажки на основании фальшивого протокола собрания

Прокуратура Октябрьского района города Тамбова проверила информацию, размещенную в интернете, о подделке протокола собрания собственников многоквартирного дома.

- На основании протокола собрания собственников многоквартирного дома по адресу: г. Тамбов, ул. Мичуринская д. № 213В, корп. 1 собственниками заключен договор управления многоквартирным домом с одной из управляющих организаций города. Изучение протокола собрания собственников, опрос жителей многоквартирного дома показал, что имеются факты подделки подписей в протоколе собрания, - прокомментировали в прокуратуре Октябрьского района.

По результатам проверки прокуратура направила материалы в УМВД России по городу Тамбову. Возбуждено уголовное дело о подделке официального документа.