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НовостиОбщество6 сентября 2023 11:13

В Тамбове начали заполнение отопительных систем

Все ремонты на сетях должны завершить к 20 сентября
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
Город готовится к отопительному сезону

Город готовится к отопительному сезону

Фото: Пресс-служба администрации города Тамбова

В Тамбове началось плановое заполнение систем отопления на сетях и в многоквартирных домах. В настоящий момент общая готовность города к зиме составляет порядка 95%, социальных учреждений – 100%. Об этом сообщили в городском комитете ЖКХ.

К 20 сентября все ремонтные работы «в металле» на сетях должны быть завершены. После этого ресурсопоставщики должны провести благоустройство участков, где велся ремонт.

- В этом году общая протяженность сетей, охваченных ремонтами, составит более 22 километра, - сообщает пресс-служба администрации Тамбова. - Акцент сделан на обновление магистральных и распределительных сетей.