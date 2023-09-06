На перекрестке Тамбова столкнулись две иномарки

В ДТП пострадал один из водителей Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Авария с участием двух иномарок произошла 5 сентября в 8 часов 10 минут в районе дома №117 по улице Николая Вирты города Тамбова. 28-летний мужчина, управляя автомобилем «HYUNDAI SOLARIS», на нерегулируемом перекрестке неравнозначных дорог выезжал со второстепенной, не предоставил преимущество в движении и столкнулся с движущимся по главной дороге автомобилем «HAVAL H5» под управлением 46-летнего мужчины.

- В результате аварии травмы получил водитель автомобиля «HYUNDAI SOLARIS», на автомобиле скорой помощи его доставили в городскую клиническую больницу имени Архиепископа Луки, - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области.