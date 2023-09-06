Тамбовчанин на «KIA RIO» сбил 14-летнего велосипедиста

Мальчик получил травмы Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Авария, в которой пострадал подросток, произошла 5 сентября в 18 часов 30 минут в районе дома №2 по улице Красношкольная рабочего поселка Новая Ляда. 39-летний мужчина, управляя автомобилем «KIA RIO», наехал на 14-летнего велосипедиста, который пересекал проезжую часть дороги слева направо относительно направления движения транспортного средства.

- После ДТП несовершеннолетнего велосипедиста на автомобиле скорой медицинской помощи доставили в Тамбовскую областную детскую клиническую больницу, - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области.