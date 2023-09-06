Тамбовчанин, едва не зарезавший племянника, получил 2 года условно

Тамбовский районный суд Тамбовской области вынес обвинительный приговор 58-летнему местному жителю за причинение тяжкого вреда здоровью с применением предмета, используемого в качестве оружия.

- В селе Черняное Тамбовского района подсудимый в ходе конфликтной ситуации с 47-летним племянником, с которым он длительный период времени находился в неприязненных отношениях, достал раскладной нож и нанес ему несколько ударов в область грудной клетки, плеча и бедра, - сообщают в объединенной пресс-службе судов Тамбовской области.

Подсудимый признал вину, но от дачи показаний отказался.

Мужчину приговорили к 2 годам лишения свободы условно с испытательным сроком в 2 года.